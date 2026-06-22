Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.06.2026 19:01:47
Alphabet Tumbles 6%, SpaceX Sinks 10% On Bond Sale: Stock Market Today
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