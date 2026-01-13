Alphabet übersteigt 4-Bllionen-Dollar-Schwelle beim Börsenwert: Apple-Deal als Kurstreiber für die Aktie

Die Ankündigung zu einer vertieften KI-Zusammenarbeit mit Apple verhilft der Google-Mutter zum Sprung über die 4-Billionen-US-Dollar-Marke.

• Alphabet wird viertes Unternehmen mit über 4 Billionen US-Dollar Börsenwert• Apple setzt bei der nächsten Siri-Generation auf Googles Gemini-Modelle• Analysten bleiben überwiegend positiv gestimmt für die Alphabet-Aktie

Marktkapitalisierung über 4 Billionen: Alphabet erreicht neuen Meilenstein

Die Aktie der Google-Mutter Alphabet hat zu Wochenbeginn ein neues Rekordniveau erreicht und den Konzern erstmals über die Schwelle von 4 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung gehoben.

Anleger schickten das US-Schwergewicht am Montag um 1,09 Prozent hoch auf 332,73 US-Dollar - und verhalfen der Google-Mutter so zur historischen Bestmarke. Am Dienstag scheint die Rekordjagd weiterzugehen: Im NASDAQ-Handel legt die Alphabet-Aktie zeitweise weitere 1,57 Prozent zu auf 337,97 US-Dollar.

Google-Mutter stößt in exklusiven Billionen-Club vor

Mit dem Sprung über die 4-Billionen-US-Dollar-Marke reiht sich Alphabet in einen kleinen Kreis der wertvollsten Unternehmen der Welt ein. Bislang hatten nur NVIDIA, Microsoft und Apple diese Schwelle zeitweise überschritten.

Während Apple und Microsoft zuletzt wieder unter die Marke zurückgefallen waren, gelang Alphabet der Vorstoß nach einer starken Kursentwicklung in den vergangenen Monaten. Der Anstieg spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger in die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns wider, insbesondere im Bereich künstliche Intelligenz.

Apple setzt bei Siri auf Googles Gemini

Ein zentraler Kurstreiber ist die neue KI-Partnerschaft mit Apple. Apple wird im Rahmen einer mehrjährigen Zusammenarbeit Googles Gemini-Modelle für eine überarbeitete Version seines Sprachassistenten Siri einsetzen, wie aus einer Google-Mitteilung hervorgeht.

Apple erklärte laut Reuters, man habe sich nach sorgfältiger Prüfung für Googles Technologie entschieden, da sie "die leistungsfähigste Grundlage für die Apple Foundation Models" biete. Der Deal gilt als wichtiger Erfolg für Alphabet im Wettbewerb mit OpenAI und verschafft Google Zugang zu Apples globaler Nutzerbasis von mehr als zwei Milliarden aktiven Geräten.

KI-Strategie und Analystenblick

Nach Einschätzung der Financial Times nährt die Kooperation mit Apple die Hoffnung, dass Alphabet mit seinen KI-Modellen dauerhaft mit führenden Wettbewerbern mithalten kann. Nachdem die Aktie Anfang 2025 noch hinter der KI-getriebenen Rally anderer Tech-Werte zurückgeblieben war, hat sich das Bild zuletzt deutlich aufgehellt.

Auch von Analystenseite kommt Rückenwind: Laut CNBC bezeichneten Analysten von Citi Google als "Top Pick" für den weiteren Jahresverlauf. Insgesamt bleiben die Einschätzungen überwiegend positiv. Bei TipRanks stehen 13 Kaufempfehlungen und eine Halteempfehlung zu Buche. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 340,73 US-Dollar und signalisiert ein Aufwärtspotenzial von rund 2,4 Prozent. Besonders zuversichtlich äußerte sich zudem John Blackledge von TD Cowen, der sein Kursziel am Montag von 350 auf 355 US-Dollar anhob.

Redaktion finanzen.at