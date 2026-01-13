NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|KI-Allianz
|
13.01.2026 17:07:21
Alphabet übersteigt 4-Bllionen-Dollar-Schwelle beim Börsenwert: Apple-Deal als Kurstreiber für die Aktie
• Apple setzt bei der nächsten Siri-Generation auf Googles Gemini-Modelle
• Analysten bleiben überwiegend positiv gestimmt für die Alphabet-Aktie
Marktkapitalisierung über 4 Billionen: Alphabet erreicht neuen Meilenstein
Die Aktie der Google-Mutter Alphabet hat zu Wochenbeginn ein neues Rekordniveau erreicht und den Konzern erstmals über die Schwelle von 4 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung gehoben.
Anleger schickten das US-Schwergewicht am Montag um 1,09 Prozent hoch auf 332,73 US-Dollar - und verhalfen der Google-Mutter so zur historischen Bestmarke. Am Dienstag scheint die Rekordjagd weiterzugehen: Im NASDAQ-Handel legt die Alphabet-Aktie zeitweise weitere 1,57 Prozent zu auf 337,97 US-Dollar.
Google-Mutter stößt in exklusiven Billionen-Club vor
Mit dem Sprung über die 4-Billionen-US-Dollar-Marke reiht sich Alphabet in einen kleinen Kreis der wertvollsten Unternehmen der Welt ein. Bislang hatten nur NVIDIA, Microsoft und Apple diese Schwelle zeitweise überschritten.
Während Apple und Microsoft zuletzt wieder unter die Marke zurückgefallen waren, gelang Alphabet der Vorstoß nach einer starken Kursentwicklung in den vergangenen Monaten. Der Anstieg spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger in die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns wider, insbesondere im Bereich künstliche Intelligenz.
Apple setzt bei Siri auf Googles Gemini
Ein zentraler Kurstreiber ist die neue KI-Partnerschaft mit Apple. Apple wird im Rahmen einer mehrjährigen Zusammenarbeit Googles Gemini-Modelle für eine überarbeitete Version seines Sprachassistenten Siri einsetzen, wie aus einer Google-Mitteilung hervorgeht.
Apple erklärte laut Reuters, man habe sich nach sorgfältiger Prüfung für Googles Technologie entschieden, da sie "die leistungsfähigste Grundlage für die Apple Foundation Models" biete. Der Deal gilt als wichtiger Erfolg für Alphabet im Wettbewerb mit OpenAI und verschafft Google Zugang zu Apples globaler Nutzerbasis von mehr als zwei Milliarden aktiven Geräten.
KI-Strategie und Analystenblick
Nach Einschätzung der Financial Times nährt die Kooperation mit Apple die Hoffnung, dass Alphabet mit seinen KI-Modellen dauerhaft mit führenden Wettbewerbern mithalten kann. Nachdem die Aktie Anfang 2025 noch hinter der KI-getriebenen Rally anderer Tech-Werte zurückgeblieben war, hat sich das Bild zuletzt deutlich aufgehellt.
Auch von Analystenseite kommt Rückenwind: Laut CNBC bezeichneten Analysten von Citi Google als "Top Pick" für den weiteren Jahresverlauf. Insgesamt bleiben die Einschätzungen überwiegend positiv. Bei TipRanks stehen 13 Kaufempfehlungen und eine Halteempfehlung zu Buche. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 340,73 US-Dollar und signalisiert ein Aufwärtspotenzial von rund 2,4 Prozent. Besonders zuversichtlich äußerte sich zudem John Blackledge von TD Cowen, der sein Kursziel am Montag von 350 auf 355 US-Dollar anhob.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16:02
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
16:02
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16:02
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich (finanzen.at)
|
12.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
12.01.26
|NVIDIA muss wohl auf alte Hardware zurückgreifen - was das für die Aktie bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|159,28
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX nach neuen Allzeithochs tiefer -- DAX stabil -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Wall Street zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.