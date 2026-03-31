Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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31.03.2026 03:17:00

Alphabet vs. Amazon: Both AI Stocks Have Been Hammered, but One Looks Like a Better Buy Now

Tech stocks have been slammed in 2026, with recent trading days compounding the pain for investors. Even industry leaders like Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) and Amazon (NASDAQ: AMZN) have seen their shares take a hit. As of this writing, the two stocks are both down about 13% year to date.With both tech companies investing aggressively in artificial intelligence (AI) infrastructure, the recent sell-off makes them look like tempting opportunities. But which of these two tech heavyweights is the better place to deploy capital right now?Let's look at the underlying business fundamentals to find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
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