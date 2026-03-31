Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
31.03.2026 03:17:00
Alphabet vs. Amazon: Both AI Stocks Have Been Hammered, but One Looks Like a Better Buy Now
Tech stocks have been slammed in 2026, with recent trading days compounding the pain for investors. Even industry leaders like Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) and Amazon (NASDAQ: AMZN) have seen their shares take a hit. As of this writing, the two stocks are both down about 13% year to date.With both tech companies investing aggressively in artificial intelligence (AI) infrastructure, the recent sell-off makes them look like tempting opportunities. But which of these two tech heavyweights is the better place to deploy capital right now?Let's look at the underlying business fundamentals to find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|238,30
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg im Blick: ATX und DAX schließen fester -- Wall Street schlussendlich uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Montag zuletzt stärker. Die US-Börsen bewegten sich auf unterschiedlichen Seiten der Nulllinie. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart vorwiegend auf tieferem Niveau.