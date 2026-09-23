Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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23.09.2026 22:32:00
Alphabet vs. Amazon: Which Anthropic Backer Will Benefit More From the $2 Trillion IPO?
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and Amazon (NASDAQ: AMZN) aren't just successful big tech companies -- they're also smart investors. One of the smartest investments that these two have made is in Anthropic. While the final figures have yet to be made public, it's widely assumed that when it goes public in the next few months, it will do so at a valuation of about $2 trillion. When it does, Alphabet and Amazon will both reap handsome rewards -- but which one is likely to benefit more?
Until Anthropic's S-1 is made public, outsiders can't know definitively just how much of Anthropic Amazon and Alphabet actually own. Several factors go into those calculations, including investment sizes, the timing of the investments, and the valuations at which those purchases were made.
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|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 705,00
|-1,02%
|Alphabet A (ex Google)
|296,85
|-3,26%
|Alphabet C (ex Google)
|294,15
|-2,97%
|Amazon
|219,05
|-1,79%
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