Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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01.10.2026 19:17:00
Alphabet vs. Amazon vs. Microsoft: Which "Magnificent Seven" Stock Is the Better Buy Right Now?
The truth is, in the long run, you'd probably be just fine with any of them. If you've only got room in your portfolio right now for one new position among "Magnificent Seven" members Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL), Amazon (NASDAQ: AMZN), and Microsoft (NASDAQ: MSFT), however, it should arguably be Google parent Alphabet. Here's why.
If you already hold stakes in Amazon or Microsoft, you're hardly doomed. Microsoft remains the centerpiece of the personal and professional computing business, and Amazon is still the king of e-commerce as well as the leader in the cloud computing market.
In a valuation environment that leaves no room for error or weakness, however, those two bring company-specific concerns to the table that could turn into stumbling blocks.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
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30.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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|Börse New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.at)
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29.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 655,00
|1,36%
|Alphabet A (ex Google)
|302,05
|0,43%
|Alphabet C (ex Google)
|298,75
|0,32%
|Amazon
|220,95
|0,14%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|27 680,00
|0,95%
|Microsoft Corp.
|458,05
|0,44%
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