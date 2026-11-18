Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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19.11.2026 00:25:02
Alphabet vs. Apple: Which Warren Buffett Stock Is the Better Buy?
Warren Buffett is known for selecting quality stocks and holding on to them for many years. And he's proven that this strategy works: For 60 years as chief executive officer at Berkshire Hathaway, Buffett helped deliver market-beating returns. Buffett retired at the beginning of this year, but he remains involved at Berkshire Hathaway and now holds the title of chairman emeritus.
Greg Abel, who took over from Buffett as CEO, has maintained the investing giant's principles and continues to hold many Buffett favorites. Two in particular remain among the company's top holdings: Apple (NASDAQ:AAPL) and Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), in the No. 1 and No. 4 positions, respectively.
Which of these Warren Buffett stocks is the better buy today? Let's find out.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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18:01
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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18:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
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18:01
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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16:17
|Europaweiter Millionen-Steuerbetrug - drei Festnahmen (dpa-AFX)
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16:01
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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16:01
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
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16:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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14:17
|UK loses bid to keep Apple ‘backdoor’ order secret (Financial Times)
Analysen zu Apple Inc.
|12:35
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|12:35
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|12:35
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 375,00
|2,32%
|Alphabet A (ex Google)
|257,70
|0,04%
|Alphabet C (ex Google)
|255,05
|0,22%
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|30 220,00
|1,61%
|Apple Inc.
|317,00
|-1,42%
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