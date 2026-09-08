Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
08.09.2026 12:15:00
Alphabet vs. Meta Platforms: Which "Magnificent Seven" Titan Has More Room to Run in September?
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and Meta Platforms (NASDAQ: META) are often compared because they are both advertising giants. Alphabet gets its ad revenue from its Google Search engine, YouTube, and other platforms connected to these two. Meta operates some of the leading social media platforms, including Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, and Messenger. These two are the biggest advertising companies by far, but which one makes for the best investment in September?
Let's look at these two and see which one makes the most sense.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Real Estate Corp Ltd
Analysen zu Real Estate Corp Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|288,55
|0,02%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|530,80
|0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.