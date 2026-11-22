Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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22.11.2026 17:56:18
Alphabet vs. Meta Platforms: Which Media Stock Is a Better Buy for 2027?
Deciding between Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) and Meta Platforms (NASDAQ:META) means weighing the dominance of global search against a massive social media ecosystem in a transformative era for digital advertising.
Both companies are central to the modern internet, generating most of their revenue from digital ads. While Alphabet relies on its search engine and cloud services, Meta focuses on connecting billions of users through social apps. Investors often compare them to see which tech giant manages its growth and regulatory hurdles more effectively.
Alphabet is a major player among communication stocks, primarily selling advertising space through Google Search and YouTube. Its customer base consists of advertisers and digital publishers, but it also depends on partners for hardware distribution and infrastructure leasing. Recent strategies focus heavily on integrating artificial intelligence across its entire product suite to maintain its leadership in information discovery and enterprise cloud services.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|510,20
|-6,40%
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