Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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30.09.2026 21:00:01
Alphabet vs. Meta Platforms: Which Media Stock Is a Better Buy in 2026?
Tech giants are evolving as artificial intelligence transforms the advertising market. Deciding whether to buy Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) or Meta Platforms (NASDAQ:META) requires looking at their infrastructure and massive social reach.
Alphabet dominates search and cloud infrastructure, while Meta controls the world's largest social media network. Both companies rely on advertising dollars but serve different roles in the digital economy, making them frequent rivals for investor capital. Choosing between them depends on your preference for search dominance versus social engagement.
Alphabet generates over 70% of its revenue from online advertising, with customers consisting of advertisers, digital publishers, and content providers. It also manages significant long-duration cloud services and infrastructure leasing contracts. This diverse base helps the company maintain a dominant position across various technology sectors.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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29.09.26
|dailyAktien: Meta Platforms – Bullische Überschneidung der EMAs (NewsTool)
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29.09.26
|dailyAktien: Meta Platforms – Bullische Überschneidung der EMAs (NewsTool)
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28.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
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28.09.26
|Meta launches enterprise AI business seeking to cash in on vast spending (Financial Times)
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28.09.26
|Meta-Aktie rutscht ab: Konzern verliert vor Gericht gegen Cambridge-Analytica-Kläger (dpa-AFX)
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25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 655,00
|1,36%
|Alphabet A (ex Google)
|301,80
|-0,25%
|Alphabet C (ex Google)
|299,35
|-0,10%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|648,60
|0,98%
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