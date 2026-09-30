Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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30.09.2026 21:00:01

Alphabet vs. Meta Platforms: Which Media Stock Is a Better Buy in 2026?

Tech giants are evolving as artificial intelligence transforms the advertising market. Deciding whether to buy Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) or Meta Platforms (NASDAQ:META) requires looking at their infrastructure and massive social reach.

Alphabet dominates search and cloud infrastructure, while Meta controls the world's largest social media network. Both companies rely on advertising dollars but serve different roles in the digital economy, making them frequent rivals for investor capital. Choosing between them depends on your preference for search dominance versus social engagement.

Alphabet generates over 70% of its revenue from online advertising, with customers consisting of advertisers, digital publishers, and content providers. It also manages significant long-duration cloud services and infrastructure leasing contracts. This diverse base helps the company maintain a dominant position across various technology sectors.

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28.09.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Alphabet C (ex Google) 299,35 -0,10% Alphabet C (ex Google)
Meta Platforms (ex Facebook) 648,60 0,98% Meta Platforms (ex Facebook)

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