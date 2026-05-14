Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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14.05.2026 17:10:00

Alphabet vs. Micron Technology: Which Is the Best AI Play Right Now?

Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) and Micron Technology (NASDAQ: MU) have both rocketed to the top of investors' attention, benefiting from their leads in their respective artificial intelligence (AI) markets.Alphabet stock has surged by more than 150% over the past year as the company's cloud sales rose and its Google Gemini AI model continued to gain traction. Meanwhile, Micron stock rocketed by more than 800% as the AI infrastructure build-out drove demand for its memory chips to levels well beyond what it could supply.I think both companies deserve spots in your portfolio, but which one has the greater potential to benefit from AI in the coming years?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Alphabet A (ex Google) 341,30 -0,61% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 338,55 -0,40% Alphabet C (ex Google)
Micron Technology Inc. 638,00 -4,58% Micron Technology Inc.

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