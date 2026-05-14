Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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14.05.2026 17:10:00
Alphabet vs. Micron Technology: Which Is the Best AI Play Right Now?
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) and Micron Technology (NASDAQ: MU) have both rocketed to the top of investors' attention, benefiting from their leads in their respective artificial intelligence (AI) markets.Alphabet stock has surged by more than 150% over the past year as the company's cloud sales rose and its Google Gemini AI model continued to gain traction. Meanwhile, Micron stock rocketed by more than 800% as the AI infrastructure build-out drove demand for its memory chips to levels well beyond what it could supply.I think both companies deserve spots in your portfolio, but which one has the greater potential to benefit from AI in the coming years?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Micron Technology Inc.
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13.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start im Seitwärtstrend (finanzen.at)
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13.05.26
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12.05.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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12.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
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12.05.26
|S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Micron Technology-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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12.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
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11.05.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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11.05.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|10 220,00
|-0,58%
|Alphabet A (ex Google)
|341,30
|-0,61%
|Alphabet C (ex Google)
|338,55
|-0,40%
|Micron Technology Inc.
|638,00
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