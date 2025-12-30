Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

30.12.2025 05:00:00

Alphabet vs. Microsoft: Better AI Stock to Own in 2026?

Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) and Microsoft (NASDAQ: MSFT) are two of the largest cloud computing companies in the world, and both have been seeing strong growth as a result of artificial intelligence (AI). However, in 2025, Alphabet's stock clearly shone; it's up around 65% as of this writing, compared to about a 16% gain for Microsoft.Let's see which stock is best positioned to outperform in 2026.Microsoft was hitting on all cylinders in 2025, although its stock still slightly trailed the performance of the S&P 500 heading into the final week of trading. Last quarter, the company grew its total revenue by 18% year over year and its adjusted earnings per share (EPS) by 23%, as it saw strength across segments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Alphabet C Neutral UBS AG
24.07.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
