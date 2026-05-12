Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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12.05.2026 15:33:03
Alphabet vs. Microsoft: What Recent Revenue Trends Reveal
Alphabet (NASDAQ:GOOGL) primarily generates revenue by offering digital advertising, enterprise cloud computing services, and consumer hardware globally.In April 2026, it confirmed the $29.5 billion acquisition of cybersecurity firm Wiz, and it reported an approximately 57% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Microsoft (NASDAQ:MSFT) primarily earns revenue by developing enterprise software, licensing operating systems, and providing cloud solutions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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