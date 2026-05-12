Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.05.2026 15:33:03

Alphabet vs. Microsoft: What Recent Revenue Trends Reveal

Alphabet (NASDAQ:GOOGL) primarily generates revenue by offering digital advertising, enterprise cloud computing services, and consumer hardware globally.In April 2026, it confirmed the $29.5 billion acquisition of cybersecurity firm Wiz, and it reported an approximately 57% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Microsoft (NASDAQ:MSFT) primarily earns revenue by developing enterprise software, licensing operating systems, and providing cloud solutions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten