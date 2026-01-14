Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
14.01.2026 22:15:00
Alphabet vs. OpenAI: Which AI Giant Will Drive 100% Gains?
Alphabet vs. OpenAI: Which AI Giant Will Drive 100% Gains?
Artificial intelligence (AI) is big business. Companies involved in it, either via hardware or software, went like gangbusters in 2025. Palantir Technologies is up 160% over the past year, and Nvidia surged 32% over the same time frame. And now the market is looking to the company that took AI mainstream. But should it be?When OpenAI launched ChatGPT in 2022, it became the talk of the town overnight. It wasn't the first large language model (LLM), but it was the first to see widespread use and adoption.
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 828,00
|-0,14%
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 800,00
|-0,96%
|Alphabet A (ex Google)
|288,05
|0,56%
|Alphabet C (ex Google)
|287,75
|0,28%