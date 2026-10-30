Alphabet: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Alphabet hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz wurden 654,40 Milliarden BRL gegenüber 558,79 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at