Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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19.09.2026 02:00:00

Alphabet's Ad Business Got a Lift From a Key Antitrust Ruling, Helping End Google's Worst Losing Streak in Over a Decade. Is Sundar Pichai's Alphabet Stock a Buy Now?

From a company perspective, the outlook for Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) continues to improve. Earlier this month, a federal judge rejected the Justice Department's efforts to force the company to sell its ad exchange, Chrome, Android, AdTech, and other apps that support Google Advertising.

However, even though it won the right to keep its adtech tools, investors shrugged off the news, and the stock downtrend that began in May appears to have continued. Amid that news and the state of the stock, Alphabet may be a buy, but likely not for the reasons investors think. Here's why.

Image source: The Motley Fool.

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23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
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Alphabet A (ex Google) 303,60 0,35% Alphabet A (ex Google)
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