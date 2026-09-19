Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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19.09.2026 02:00:00
Alphabet's Ad Business Got a Lift From a Key Antitrust Ruling, Helping End Google's Worst Losing Streak in Over a Decade. Is Sundar Pichai's Alphabet Stock a Buy Now?
From a company perspective, the outlook for Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) continues to improve. Earlier this month, a federal judge rejected the Justice Department's efforts to force the company to sell its ad exchange, Chrome, Android, AdTech, and other apps that support Google Advertising.
However, even though it won the right to keep its adtech tools, investors shrugged off the news, and the stock downtrend that began in May appears to have continued. Amid that news and the state of the stock, Alphabet may be a buy, but likely not for the reasons investors think. Here's why.
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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18.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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18.09.26
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18.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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16.09.26
|Künstliche Intelligenz in Schulen: Wie Google, Amazon und Microsoft in Europas Klassenzimmer drängen (Spiegel Online)
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15.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
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15.09.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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14.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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14.09.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
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|23.07.26
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|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 560,00
|0,95%
|Alphabet A (ex Google)
|303,60
|0,35%
|Alphabet C (ex Google)
|299,70
|0,07%
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