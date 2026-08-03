Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
|
03.08.2026 21:00:00
Alphabet's Earnings Skyrocketed in Q2. Here's Why They Could End Up in the Red Next Quarter
When Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) reported its latest earnings numbers last month, its bottom line was incredibly impressive. Earnings per share of $9.11 skyrocketed a mammoth 294% year over year. Not only was the company's core business doing well, but it also got a boost from nonoperating items, specifically, its investments.The company benefited from the surge in the value of Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ: SPCX), also known as SpaceX. But while its gains from SpaceX were considerable, that could make Alphabet vulnerable to significant losses in the next quarter, particularly given how badly the space stock has been struggling of late. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q2 Holdings Inc
|
28.07.26
|Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Q2 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Q2 Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Q2 Holdings Inc
|54,42
|2,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt weit im Plus -- DAX zum Handelsende erstmals über 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen steigen schlussendlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen ging es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.