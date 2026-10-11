Sense Holdings Aktie
WKN DE: A0BLH2 / ISIN: US81725R1041
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11.10.2026 17:00:00
Alphabet's Google Cloud Is Surging at 82%, and the Heavy Spending Is Starting to Make Sense
Like other hyperscalers, Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) has ramped up its spending to build artificial intelligence (AI) infrastructure. It reported $80.6 billion in capital expenditures over the first half of 2026, and it's guiding for $195 billion to $205 billion of capex total this year.
The main concern for investors is whether all this spending will lead to enough growth in profits. Recent numbers for Google Cloud indicate that the company's capex is starting to pay off.
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