NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.07.2026 21:33:00
Alphabet's Massive AI Investment Push Signals More Gains Ahead for Nvidia
Tech giant Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) has been investing aggressively in artificial intelligence (AI) infrastructure, and the company's latest quarterly report makes it clear that it will keep pumping more money into this technology.Alphabet released second-quarter results on July 22 and announced that it is raising its 2026 capex guidance to a range of $195 billion to $205 billion. The company had earlier projected $180 billion to $190 billion in capex for 2026. The updated guidance points to a significant increase over Alphabet's 2025 capex of $91.4 billion.This is great news for Nvidia (NASDAQ: NVDA). Let's see why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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