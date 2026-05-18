Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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18.05.2026 18:10:00
Alphabet's New Growth Engine Is Something Investors Can't Miss
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) has a new growth trick up its sleeve. There have been rumors surrounding this new business for a long time, but they were finally confirmed in the first quarter of this year: Alphabet is directly selling some of its Tensor Processing Units (TPUs) to select clients. As a result, the growth rate of its cloud business skyrocketed.Investors won't want to overlook this new investment angle to Alphabet's stock, as it could make the company one of the best investment opportunities in the artificial intelligence (AI) space.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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