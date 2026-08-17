Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.08.2026 09:30:00
Alphabet's Reported $112 Billion Profit Included a $94 Billion Paper Gain From SpaceX. Here's What the Company Actually Earned.
Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) long-running bet on Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) has quietly become one of the most consequential corporate investments in modern history. What began as a shared interest in satellite connectivity has now become a windfall that dominates Alphabet's financial profile. The analysis below details the power of deploying patient capital and the distortions that unrealized gains can introduce into reported profits.Image source: Getty Images.In 2015, Google invested $900 million into SpaceX. At the time, the rocket company was valued at roughly $12 billion, so the investment secured Google an ownership stake of approximately 7.5%. The capital was used to support SpaceX's ambitions in reusable launch cadences and its nascent Starlink constellation. These areas aligned with Google's own interest in global internet access.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
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16.08.26
|Tesla-Aktie im Blick: Ehemaliger Manager warnt vor Robotaxi-Risiken (finanzen.at)
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16.08.26
|Bahnhof Fangschleuse bei Tesla-Werk in Grünheide geöffnet (dpa-AFX)
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15.08.26
|Deutsche Bahn: Eröffnung von Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla-Werk verzögert sich (Spiegel Online)
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15.08.26
|ROUNDUP/Zug-Ausfälle zum Start: Bahnhof am Tesla-Werk öffnet später (dpa-AFX)
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15.08.26
|Eröffnung des neuen Bahnhofs Fangschleuse verschiebt sich (dpa-AFX)
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15.08.26
|Nvidia discloses $21bn stake in SpaceX (Financial Times)
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13.08.26
|Tesla soll Streikenden in Schweden Geld gegeben haben, damit sie aufhören (Spiegel Online)
Analysen zu Tesla
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|28.07.26
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|07.08.26
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|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
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|23.07.26
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