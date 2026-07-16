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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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16.07.2026 23:32:00
Alphabet’s stock falls as Gemini delays suggest Google is struggling to keep up in the AI race
Alphabet shares fell more than 4% on Thursday, reflecting concerns that the Google parent company is falling further behind in the artificial-intelligence race.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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