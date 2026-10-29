AlphaGen Intelligence stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AlphaGen Intelligence hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

AlphaGen Intelligence hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at