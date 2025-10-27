AlphaGen Intelligence vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AlphaGen Intelligence hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber -0,600 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,040 CAD gegenüber -0,600 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at