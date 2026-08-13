Alphageo (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alphageo (India) ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alphageo (India) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 22,40 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphageo (India) 1,27 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 821,3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 101,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphageo (India) einen Umsatz von 408,4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at