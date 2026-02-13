Alphageo (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alphageo (India) hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Alphageo (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9,27 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -12,340 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 168,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 111,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at