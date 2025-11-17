Alphageo (India) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alphageo (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Alphageo (India) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 8,98 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,79 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 52,1 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 72,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 186,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at