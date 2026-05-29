29.05.2026 06:31:29

Alphageo (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Alphageo (India) hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,85 INR gegenüber -5,940 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,14 Prozent auf 492,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 705,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 21,830 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -9,600 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,74 Prozent auf 1,12 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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