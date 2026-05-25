Alphalogic Techsys hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alphalogic Techsys gab am 22.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,26 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphalogic Techsys 0,190 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Alphalogic Techsys mit einem Umsatz von insgesamt 127,6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 12,83 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,21 INR. Im letzten Jahr hatte Alphalogic Techsys einen Gewinn von 1,01 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Alphalogic Techsys 505,48 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 35,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 779,63 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at