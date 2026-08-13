Alphalogic Techsys veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Alphalogic Techsys hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 INR je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 101,2 Millionen INR, gegenüber 114,4 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,49 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at