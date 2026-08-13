|
13.08.2026 06:31:29
Alphalogic Techsys veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Alphalogic Techsys hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 INR je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 101,2 Millionen INR, gegenüber 114,4 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,49 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!