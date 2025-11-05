Alphamin Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alphamin Resources hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 233,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 238,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at