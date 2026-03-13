|
Alphamin Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Alphamin Resources lud am 11.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphamin Resources 0,030 CAD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 260,7 Millionen CAD – ein Plus von 32,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphamin Resources 196,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,160 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Alphamin Resources ein Gewinn pro Aktie von 0,110 CAD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 867,56 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 723,32 Millionen CAD im Vorjahr.
