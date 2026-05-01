Alphamin Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alphamin Resources äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphamin Resources ein EPS von 0,030 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 329,3 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 90,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphamin Resources einen Umsatz von 172,9 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at