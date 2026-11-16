Alphamin Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alphamin Resources gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,08 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphamin Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 368,0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 233,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at