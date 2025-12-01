Alphanco Venture öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alphanco Venture hat am 28.11.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Alphanco Venture hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

