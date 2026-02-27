27.02.2026 06:31:29

Alphatec: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alphatec hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 212,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphatec 176,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,960 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 764,15 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 611,56 Millionen USD im Vorjahr.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
