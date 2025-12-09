Alphatec Holdings Aktie
WKN DE: A2AP5V / ISIN: US02081G2012
|
09.12.2025 15:29:49
Alphatec Executive Unloads 100,000 Shares for $2 Million on Earnings Beat
On October 31, 2025, Craig Hunsaker, EVP, People & Culture at Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC), executed an open-market sale of 100,000 shares, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value is based on the SEC Form 4 weighted average purchase price of $19.95 as of October 31, 2025.How does the transaction size compare to Hunsaker's previous sales?The 100,000 shares sold on October 31, 2025 exceed Hunsaker's historical median for open-market sales of 60,000 shares, based on transaction data through that date. Since February 2024, his median sale was 69,066 shares (rounded from 69,065.5), indicating this transaction was larger than his typical sale size.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphatec Holdings Incmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Alphatec präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Alphatec vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Alphatec Holdings Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphatec Holdings Inc
|17,61
|-2,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.