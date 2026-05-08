Alphatec stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alphatec präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD gegenüber -0,350 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 192,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 169,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at