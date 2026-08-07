Alphatec vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Alphatec lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Alphatec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 213,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 185,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at