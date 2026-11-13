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13.11.2026 06:31:28
AlphaTime Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AlphaTime Acquisition A hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,280 USD beziffert, während im Vorjahr 0,210 USD je Aktie in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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