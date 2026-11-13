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13.11.2026 06:31:28
AlphaTime Acquisition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
AlphaTime Acquisition hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,270 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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