Alphinat mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alphinat präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at