22.12.2025 06:31:29
Alphinat: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Alphinat hat sich am 19.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals geäußert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphinat in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,6 Millionen CAD im Vergleich zu 0,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,44 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,12 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
