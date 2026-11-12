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12.11.2026 06:31:28
ALPICO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
ALPICO hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 17,26 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ALPICO 17,25 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 28,63 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ALPICO 28,54 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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