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15.05.2026 06:31:29
ALPICO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
ALPICO gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,13 JPY. Im Vorjahresquartal waren 1,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,63 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,87 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 27,40 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte ALPICO 35,43 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 103,84 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 107,42 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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