ALPICO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ALPICO hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 3,92 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ALPICO noch ein Gewinn pro Aktie von 5,57 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat ALPICO 26,43 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at