Alpine Auto Brokers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alpine Auto Brokers lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Umsatzseitig wurden 0,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alpine Auto Brokers 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at