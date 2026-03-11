|
Alpine Auto Brokers legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Alpine Auto Brokers veröffentlichte am 08.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 78,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,25 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,14 Millionen USD im Vorjahr.
