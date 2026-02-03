|
03.02.2026 06:31:28
Alpine Banks Colorado Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Alpine Banks Colorado Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Umsatz lag bei 98,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,38 USD. Im Vorjahr waren 5,98 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Alpine Banks Colorado Registered B in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 370,93 Millionen USD im Vergleich zu 347,90 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
