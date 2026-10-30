Alpine Banks Colorado Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alpine Banks Colorado Registered B gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 98,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at