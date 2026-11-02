Alpine Income Property Trust Aktie
WKN DE: A2PVYX / ISIN: US02083X1037
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02.11.2026 13:40:48
Alpine Completes Acquisition Of 13-property Industrial Portfolio For $117.3 Mln
(RTTNews) - Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE), a company dealing in single-tenant net leased commercial income properties, announced on Monday that it concluded the acquisition of 13-property industrial portfolio for $117.3 million, or $63 per square foot.
The company used its revolving credit facility to finance the acquisition.
The portfolio totals approximately 1.9 million square feet across 209 acres in 11 states and is 100% leased to nine tenants under absolute triple-net leases.
On Friday, PINE shares had closed the trading on the New York Stock Exchange at $16.39, down 0.97 percent or 16 cents.
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